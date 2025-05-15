Іран готовий підписати ядерну угоду з Трампом в обмін на зняття санкцій – NBC News

Тегеран готовий підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом за певних умов в обмін на скасування економічних санкцій.

Про це заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані в інтерв’ю NBC News.

Ядерна угода Ірану і США: Тегеран назвав умову

За його словами, Іран зобов’яжеться ніколи не створювати ядерну зброю, позбутися запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя, погодиться збагачувати уран лише до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, а також дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес, в обмін на негайне зняття всіх економічних санкцій.

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Коли його запитали, чи погодиться Іран підписати угоду сьогодні, якщо ці умови будуть виконані, Шамхані сказав: “Так”.

Він запевнив, що це все ще можливо, “якщо американці діятимуть так, як вони кажуть”, наголосивши, що це також може поліпшити відносини Тегерану з Вашингтоном.

Ця розмова відбулася всього за кілька годин після того, як Трамп запропонував Ірану “оливкову гілку”, яка супроводжувалася погрозами про посилення санкції, якщо Іран не погодиться на обмеження ядерної програми.

Шамхані висловив розчарування тоном Трампа і його погрозами.

– Він говорить про оливкову гілку, якої ми не бачили. Це все колючий дріт, -сказав він.

США та Іран ведуть переговори щодо ядерної програми вже кілька тижнів. Спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав останній раунд у Маскаті, столиці Оману, обнадійливим, а міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі – важкими, але корисними.

– Збагачення урану – це питання, від якого Іран не відмовиться, і в ньому немає місця для компромісу. Однак його масштаби, рівні або обсяги можуть змінитися на певний період, що дозволить зміцнити довіру, – сказав дипломат.

Джерело : NBC News

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