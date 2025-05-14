Переговори України та РФ у Стамбулі можуть пройти за трьома сценаріями – The Telegraph

Є три ймовірні сценарії Стамбульської зустрічі 15 травня, зокрема, що кремлівський диктатор Володимир Путін все ж таки прибув до Туреччини.

Про це пише видання The Telegraph.

Стамбульська зустріч: три можливі сценарії

Перший варіант – зустріч відбулася і Зеленський та Путін через тиск президента США Дональда Трампа все ж провели переговори. У цьому сценарії США виступають посередником, але позиції сторін у переговорах кардинально різні.

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Так, Україна наполягає на тому, що РФ має погодитися на всеосяжне 30-денне припинення вогню, перш ніж сторони зможуть провести будь-які змістовні мирні переговори. А РФ у свою чергу заявляє, що Зеленський не є легітимним президентом і не може брати участь у переговорах.

Також кремлівський диктатор запевняє, що переговори мають відбутися лише між посадовцями Москви та Вашингтона. До того ж, Путін вимагає, щоб РФ отримала гарантії того, що Україна не стане членом НАТО, а чисельність ЗСУ буде обмежена.

– На цьому етапі пан Трамп має вирішити, кого він вважає головною перешкодою на шляху до миру, і діяти відповідно, — додає The Telegraph.

Однак, як зазначає видання, сценарій, що Зеленський та Путін все ж таки зустрінуться у Стамбулі є найменш ймовірним.

Другий сценарій – Путін не приїхав, а замість нього до Стамбулу прибула лише російська делегація. Цей варіант розглядається як найбільш вірогідний.

У цьому випадку Зеленський відмовляється від контакту з російською стороною і починається тиск США на РФ.

– Далі йде серія дзвінків міністрам закордонних справ європейських країн щодо підготовки великого пакету санкцій, спрямованих проти експорту нафти та банківського сектору РФ, яких, на їхню думку, буде достатньо, щоб повернути Путіна за стіл переговорів, — йдеться у статті.

Третій варіант перебігу подій у Стамбулі 15 травня – Росія маніпулює Трампом. У цьому випадку Путін пояснює свою відсутність “зайнятістю”, а делегація РФ звинувачує Зеленського у зриві діалогу. Голова штатів схиляється до версії Москви.

– Посадовці з Києва та Європи стверджуватимуть протилежне, але Трамп уже ухвалив рішення, — йдеться у статті.

Цей сценарій видання оцінює як малоймовірний, проте правдоподібний.

Нагадаємо, що Зеленський погодився на пропозицію очільника РФ Володимира Путіна зустрітися у Стамбулі 15 травня. Однак, напередодні зустрічі двох президентів кремлівський диктатор підписав розпорядження про склад делегації РФ для переговорів з Україною в Туреччині. Самого Путіна та очільника МЗС Сергія Лаврова там немає.

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