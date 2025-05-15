Путін боїться приїхати? Мединський втік від журналістів у Стамбулі

Глава російської делегації у Стамбулі Володимир Мединський відмовився відповідати на запитання журналістів та поспішно покинув приміщення після того, як йому крикнули, що президент РФ Володимир Путін побоявся приїхати у Стамбул.

Інцидент стався під час пресконференції у межах підготовки до перемовин між Україною і Росією. Відповідне відео було оприлюднено російськими ЗМІ.

Мединський залишив пресконференцію

– Зеленський назвав вашу делегацію фальшивою… Ваш президент боїться приїхати? – звернувся до Мединського французький журналіст.

Після цих слів російський чиновник одразу покинув захід, не надаючи жодних пояснень.

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До цього інциденту він заявив, що його делегація має всі необхідні повноваження й компетенції для участі в переговорах і що Росія нібито готова до пошуку мирних рішень.

– Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, який, на жаль, був перерваний українською стороною три роки тому. Наша офіційна делегація затверджена розпорядженням президента, і вона має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів, – сказав Мединський.

Він також заявив про готовність делегації до “пошуку можливих розв’язок і точок дотику”, а також до “встановлення довгострокового миру”. Утім, за його словами, для цього потрібно “усунути базові першопричини конфлікту”.

Нагадаємо, 15 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

До української делегації увійшли: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Ігор Жовква, глава МЗС Андрій Сибіга, керівник СБУ Василь Малюк, а також представники Сил оборони та розвідки.

У Кремлі офіційно підтвердили, що російський президент Путін не братиме участі в переговорах.

Замість нього до Туреччини вирушили помічник президента РФ Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін і начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков.

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