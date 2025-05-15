Рекордне падіння нафтових доходів Росії: бюджет під загрозою

У квітні 2025 року Росія отримала $13,2 млрд від експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що стало найнижчим показником з середини 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Доходи РФ від продажу нафти знизилися

Причинами зниження стали падіння світових цін на нафту та послаблення попиту на глобальному ринку.

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За оцінками МЕА, середня ціна бареля російської нафти минулого місяця становила $55,6 — що нижче встановленого обмеження країн G7.

– Російські ціни на нафту слідували міжнародним тенденціям. Очікується, що зростання торговельної невизначеності негативно вплине на світову економіку і, відповідно, на попит на нафту, – йдеться у звіті.

З початку 2025 року вартість нафти марки Brent знизилась більш ніж на 14%.

Причинами стали побоювання щодо наслідків тарифної політики США, зменшення попиту з боку Китаю та зростання поставок з Ірану, що потенційно створює надлишок пропозиції на ринку.

Для Росії нафтові доходи є критичними, адже нафтогазовий сектор формує близько третини її бюджету.

У квітні фінансовий дефіцит у РФ поглибився, що може створити проблеми з фінансуванням військових витрат на тлі продовження агресії проти України.

Попри зменшення прибутків, обсяг експорту нафти з Росії минулого місяця виріс до 7,55 млн барелів на добу, а постачання суміші ВСТО досягли рекордного рівня — понад 1 млн барелів на день.

– Глибші знижки залучили альтернативних покупців, — зазначили в агентстві.

Водночас китайські НПЗ скоротили закупівлі далекосхідної нафти, що могло вплинути на загальну структуру експорту.

Загальний видобуток нафти в Росії у квітні сягнув 9,3 млн барелів на день — цьому сприяли як збільшення експортної активності, так і часткове відновлення роботи НПЗ після зменшення атак безпілотників.

Нагадаємо, російські нафтові компанії активно використовують індонезійський порт Каримун як головний пункт перевалки нафти та нафтопродуктів, щоб оминути західні санкції.

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