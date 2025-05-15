Рубіо про стамбульські переговори: У нас немає високих очікувань

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо результативності переговорів між українською та російською делегації, які мають відбутися в Стамбулі 16 травня.

Про це пише AFP та Barron’s.

Рубіо про переговори між Україною та Росією

Держсекретар США заявив, що він не має “високих очікувань” від переговорів, які відбудуться між Україною та Росією, яка направила делегацію низького рівня.

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– Я хочу бути відвертим. Не думаю, що у нас немає високих очікувань щодо того, що станеться завтра, – сказав Рубіо журналістам в Анталії.

Нагадаємо, 15 травня в Анкарі мала відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Натомість останній замість себе відправив делегацію низького рівня.

Зеленський заявив, що після оцінки складу російської делегації стало зрозуміло, що Москва не налаштована на серйозні переговори, адже серед присутніх немає тих, хто реально ухвалює рішення.

Попри це, Україна направила до Стамбула свою делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

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