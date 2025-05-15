Санкції США паралізують роботу МСК, який видав ордер на арешт Путіна – AP

Міжнародний кримінальний суд (МКС), який займається розслідуванням воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зіткнувся з труднощами у зв’язку з американськими санкціями.

Про це повідомляє Associated Press.

Санкції Трампа ускладнюють роботу МКС

Через санкції головний прокурор МКС Карім Хан втратив доступ до своєї робочої електронної пошти, оскільки компанія Microsoft заблокувала її. Крім того, були заморожені його банківські рахунки.

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Тоді як американським працівникам суду сказали, що якщо вони приїдуть до США, їх можуть заарештувати.

Деякі неурядові організації припинили співпрацю з судом, а керівники однієї з них узагалі ігнорують електронні листи співробітників МКС.

Санкції ускладнюють виконання трибуналом основних завдань. Директор з питань міжнародного правосуддя в організації Human Rights Watch Ліз Евенсон заявила, що санкції не дають змоги жертвам злочинів отримати доступ до правосуддя.

Через страх наслідків санкцій уже шість високопоставлених працівників суду залишили свої посади.

Суд опинився в складному становищі через те, що МКС сильно залежить від зовнішніх компаній і громадських організацій. Але, як кажуть нинішні та колишні працівники кримінального суду, ці партнери скоротили свою діяльність через страх потрапити під тиск з боку США.

Один із працівників суду навіть зізнався, що задається питанням, чи зможе МКС протриматися наступні чотири роки.

Нагадаємо, у лютому США запровадили санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана через ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

Варто додати, що в березні 2024 року Карім Хан також видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна за примусове вивезення українських дітей.

Джерело : AP

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