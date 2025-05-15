Сікорський: Путін глузує з мирного процесу, ігноруючи переговори в Туреччині

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко висловився щодо позиції президента РФ Володимира Путіна стосовно мирних переговорів з Україною, які мали відбутися в Туреччині.

На його думку, відмова Путіна особисто приїхати до Стамбула та призначення делегації низького рівня є прямим свідченням спроб зірвати діалог, пише Bloomberg.

Путін затягує мирні переговори – Сікорський

Сікорський наголосив, що Путін свідомо затягує процес переговорів та демонструє так зневагу до мирних ініціатив.

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Глава польського МЗС висловив сподівання, що Дональд Трамп зможе об’єктивно оцінити дії очільника Кремля.

– Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить це глузування таким, яким воно є, і зробить правильні висновки, – заявив він під час брифінгу міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу були готові дати шанс можливій зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним у Туреччині, перш ніж вимагати від Сполучених Штатів оголосити про новий пакет санкцій проти Росії.

14 травня посли країн Європейського Союзу погодили новий санкційний пакет. Фінальне рішення щодо його впровадження має ухвалити Рада ЄС.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, до списку санкцій включено, зокрема, 189 суден так званого тіньового флоту. Ці судна, за оцінкою Євросоюзу, використовуються для обходу встановлених обмежень на експорт енергоресурсів з території Росії.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та союзники домовилися використовувати всі доступні інструменти для запровадження нових санкції проти РФ через її відмову запровадити режим припинення вогню 12 травня.

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