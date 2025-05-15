Трамп: Мирні переговори щодо України не зрушать з місця без моєї зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що без його особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним переговорний процес щодо встановлення миру в Україні не зрушить з місця.

Таку позицію він озвучив у четвер, напередодні запланованої зустрічі представників Росії та України в Стамбулі.

Також Трамп заявив, що готовий прибути до Стамбула 16 травня, якщо у мирних переговорах між Росією та Україною буде бодай якийсь прогрес.

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– Знаєте, якби щось трапилося, я б поїхав у п’ятницю, — зазначив Трамп, натякаючи на потенційну участь у перемовинах, якщо вони набудуть розвитку.

Водночас він прокоментував рішення президента Росії Володимира Путіна не брати участі в перемовинах особисто, припустивши, що це пов’язано з відсутністю самого Трампа.

– Навіщо йому їхати, якщо я не поїду? Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде, — сказав політик.

Напередодні Трамп уже заявляв про готовність долучитися до переговорів між Києвом і Москвою, які мають відбутися у Стамбулі 15 травня.

За його словами, він готовий скоригувати свій щільний розклад, щоб “врятувати життя”.

На момент заяви Трамп перебуває в турне країнами Близького Сходу. Завершення візиту заплановане на 15 травня в ОАЕ.

Переговори в Туреччині

Прямі переговори між делегаціями України та Росії заплановані на 15 травня в Стамбулі.

Кремль пізно ввечері 14 травня офіційно затвердив склад російської делегації, яку очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Сам Володимир Путін, ймовірно, участі у зустрічі не братиме.

Від США на переговорах мають бути присутні держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Стів Віткофф.

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