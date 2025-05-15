Україна передала Папі Римському Льву XIV списки полонених бійців

Папа Римський Лев XIV отримав від України списки військових, які перебувають у російському полоні. Він закликав до звільнення полонених.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Папі Льву XIV передали списки українських військовополонених

Завдяки допомозі Координаційного штабу та посольства України при Святому Престолі та Мальтійському ордені представниця родин полонених була на зустрічі з Папою і передала йому списки українських військовополонених.

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Зазначається, що група вірян, яку очолював глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, була найбільшою та найактивнішою на заході.

Святослав привітав Папу Римського з обранням, а той своєю чергою ще раз сказав, що підтримує Україну та її людей.

– Моє серце зі стражденним і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин! – сказав Папа Римський.

До слова, під час свого першого недільного благословення Папа Лев XIV закликав до справжнього та міцного миру в Україні, а також до негайного припинення бойових дій у Газі, звільнення заручників і надання гуманітарної допомоги.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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