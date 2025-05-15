За що можуть депортувати зі США: основні причина та як відбувається

Депортація — примусове видворення іноземця з місця постійного проживання певної країни. Такий захід застосовується до осіб, які порушили імміграційні або кримінальні закони.

Коли можлива депортація зі США та як вона відбувається — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке депортація зі США та які причини застосування

Кожна держава встановлює власні правила та умови перебування в країні, яких іноземцям необхідно дотримуватися, зокрема і США. Якщо іноземець їх порушує, країна має право його депортувати.

Зараз дивляться

За що можуть депортувати зі США:

порушення міграційного законодавства;

незаконний в′їзд до Сполучених Штатів Америки;

незаконне працевлаштування;

скоєння злочинів та праворушень на території країни перебування.

нездатність підтримувати легальний імміграційний статус;

обвинувачування в імміграційному шахрайстві;

втрата статусу постійного мешканця;

направлення від офісу з питань притулку у разі, якщо заяву про надання притулку відхилено;

судимості за серйозні проступки;

вироки суду за тяжкі злочини;

злочини, пов’язані з наркотиками;

тероризм.

Повний перелік причин за яких уряд може розпочати процедуру депортації іноземця перелічений в Законі про імміграцію та громадянство INA.

Як відбувається депортація зі США

Коли уряд США вирішує, що іноземцю більше не дозволено залишатися на території країни, запускається процес примусового видворення. Ця процедура називається депортаційне провадження.

Процедура передбачає серію юридичних кроків під наглядом імміграційного судді. Зазвичай вона завершується винесенням рішення про обов’язковий виїзд іноземця зі США. У ряді випадків депортованій особі може бути заборонено повторний в′їзд на багато років або навіть довічно.

Що таке добровільний виїзд зі США

Спочатку людина може отримати листа поштою з повідомленням про те, що вона перебуває у процедурі депортації. У такому разі особі може бути надана можливість залишити Сполучені Штати без наказу про виїзд. Якщо людина добровільно залишає країну, то у майбутньому їй не буде заборонено повторно легально в’їжджати до Сполучених Штатів.

Як відбувається депортація зі США у разі арешту

Якщо особу затримала імміграційна та митна служба (ICE), імміграційний суддя, який розглядає справу, проводить слухання щодо застави. Під час процесу він розглядає докази та визначає, чи можна іноземця звільнити з-під варти. Якщо суддя вважатиме, що особу можна звільнити під заставу, ICE відпустить її. В іншому випадку людина залишатиметься під вартою ICE до завершення процедури депортації.

Коли не можлива депортація зі США

Закон про імміграцію та натуралізацію (INA) вказує, що будь-яка категорія іммігрантів може бути депортована зі Сполучених Штатів, якщо вони порушують закон, імміграційне законодавство, або інші закони США. Це включає перевищення терміну перебування в країні за візою, скоєння шлюбного шахрайства або скоєння злочинів, перелічених в INA.

Варто зазначити, що законні постійні резиденти (власники грін-карти) не звільняються від депортації.

За певних обставин іммігранти можуть мати право зупинити процедуру депортації проти них. Цей процес називається скасуванням депортації.

Право на скасування провадження щодо депортації мають, як постійні, так і тимчасові мешканці країни. Вона застосовується до справ про активне депортування, які розглядаються імміграційним судом або суддею.

Імміграційний суддя, який головує у справі, приймає рішення про задоволення заяви про скасування видворення чи відхилення. Щоб визначити, чи є скасування обґрунтованим, він може врахувати, як довго іммігрант проживає в Сполучених Штатах Америки, а також його зв’язки з родиною та громадою в США.

Право на скасування депортації мають особи, якщо вони:

Безперервно перебували в США протягом 10 років або більше (підтверджено документально, наприклад, можна надати квитанції про оренду, платіжні квитанції та виписки з кредитної картки). Мають добру репутацію протягом 10 років перебування в Сполучених Штатах й можуть надати документи з підтвердженням свідків (наприклад, це може бути роботодавець). Не скоїли певних кримінальних правопорушень, детально описаних в INA.

Тобто, адвокат може звернутися до імміграційного судді з проханням призупинити депортацію, якщо особа безперервно фізично перебувала в США протягом щонайменше 10 років, відповідає добрим моральним якостям, не була засуджена за серйозні злочини.

А також, якщо депортація з країни спричинить надзвичайні труднощі безпосередньо для іммігранта, його чоловіка або дружини, дітей та батьків. За умови, що ці члени сім’ї є законними постійними жителями або громадянами США.

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