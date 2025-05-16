Дональд Трамп став дідом водинадцяте: що відомо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп водинадцяте став дідусем. Його донька Тіффані Трамп народила хлопчика.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

У Трампа народився 11-й онук

Тіффані Трамп зазначила, що її первісток народився у четвер, 15 травня.

Зараз дивляться

– Ласкаво просимо у світ нашого милого хлопчика, Александра Трампа Булоса. Ми любимо тебе безмежно! Дякуємо, що прийшов у наше життя! – написала у соцмережі донька Трампа.

До допису вона прикріпила чорно-білий знімок ніжки свого сина.

View this post on Instagram A post shared by Tiffany Trump (@tiffanytrump)

Для 31-річної Тіффані Трамп та її 27-річного чоловіка Майкла Булоса це перша дитина. Пара побралася у листопаді 2022 року у Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Трамп оголосив про вагітність своєї доньки Тіффані під час виступу 24 жовтня, назвавши її “дуже винятковою молодою жінкою”. Він тоді сказав: У неї буде дитина. Це дуже добре.

Отже, в Дональда Трампа тепер 11 онуків, попередні десять є дітьми його синів Еріка, Дональда-молодшого та доньки Іванки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.