Ексдиректора ФБР звинувачують у погрозах Трампу через фото з мушлями

Ексдиректор ФБР Джеймс Комі опинився в центрі скандалу після публікації в Instagram фотографії морських мушель, викладених на піску у вигляді чисел 8647.

Джеймса Комі звинувачують у погрозі Трампу через фото мушель

Допис отримав неоднозначне тлумачення й спричинив офіційне розслідування Секретної служби США.

Комі, який очолював ФБР з 2013 по 2017 рік, підписав фото словами: “Круте утворення мушель під час моєї прогулянки пляжем”.

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Проте союзники Дональда Трампа побачили в цьому зашифровану загрозу на адресу колишнього президента.

Число “86” у сленгу може мати кілька значень — від “відмовити в обслуговуванні” до “вбити когось”, тоді як “47” інтерпретують як натяк на Трампа як 47-го президента США.

– Це чітко можна інтерпретувати як “напад” на чинного президента США — послання, викарбуване на піску, – заявив заступник голови апарату Білого дому Тейлор Будович, поки Трамп перебував у міжнародному турне на Близькому Сході.

Він додав, що ця ситуація викликає серйозне занепокоєння.

– Просто Джеймс Комі недбало закликає до вбивства мого батька. Ось кому поклоняються демократичні ЗМІ. Божевільні!!!!, – прокоментував інцидент Дональд Трамп-молодший.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що її відомство розслідує інцидент разом із Секретною службою.

– Опалений колишній директор ФБР Джеймс Комі щойно закликав до вбивства @POTUS… Служби відреагують належним чином, – зазначила вона.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що бюро “підтримує зв’язок із Секретною службою” та “надасть усю необхідну підтримку”.

Ряд республіканських політиків також виступили з осудом.

Сенатор від Алабами Томмі Таббервілл написав: “Це пряма ЗАГРОЗА президенту Трампу, який вже пережив дві спроби вбивства”.

А сенаторка з Теннессі Марша Блекберн додала: “Чи не хотів би він пояснити, що він має на увазі, враховуючи замахи на президента Трампа?”.

Після хвилі критики Комі видалив допис і опублікував пояснення.

– Мені ніколи не спадало на думку, що повідомлення буде інтерпретовано як заклик до насильства, – написав він.

Нагадаємо, у липні 2024 року Дональда Трампа поранили у вухо під час замаху на мітингу в Пенсильванії, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє отримали серйозні поранення.

А вже у вересні агенти Секретної служби запобігли новій спробі — озброєного чоловіка затримали в кущах на гольф-полі в Палм-Біч, Флорида.

Дональд Трамп має давнє протистояння з Комі, якого звільнив із ФБР під час свого першого президентського терміну.

Джерело : The Telegraph

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