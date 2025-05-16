Ексдиректора ФБР звинувачують у погрозах Трампу через фото з мушлями
Ексдиректор ФБР Джеймс Комі опинився в центрі скандалу після публікації в Instagram фотографії морських мушель, викладених на піску у вигляді чисел 8647.
Джеймса Комі звинувачують у погрозі Трампу через фото мушель
Допис отримав неоднозначне тлумачення й спричинив офіційне розслідування Секретної служби США.
Комі, який очолював ФБР з 2013 по 2017 рік, підписав фото словами: “Круте утворення мушель під час моєї прогулянки пляжем”.
Проте союзники Дональда Трампа побачили в цьому зашифровану загрозу на адресу колишнього президента.
Число “86” у сленгу може мати кілька значень — від “відмовити в обслуговуванні” до “вбити когось”, тоді як “47” інтерпретують як натяк на Трампа як 47-го президента США.
– Це чітко можна інтерпретувати як “напад” на чинного президента США — послання, викарбуване на піску, – заявив заступник голови апарату Білого дому Тейлор Будович, поки Трамп перебував у міжнародному турне на Близькому Сході.
Він додав, що ця ситуація викликає серйозне занепокоєння.
– Просто Джеймс Комі недбало закликає до вбивства мого батька. Ось кому поклоняються демократичні ЗМІ. Божевільні!!!!, – прокоментував інцидент Дональд Трамп-молодший.
Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що її відомство розслідує інцидент разом із Секретною службою.
– Опалений колишній директор ФБР Джеймс Комі щойно закликав до вбивства @POTUS… Служби відреагують належним чином, – зазначила вона.
Директор ФБР Каш Патель заявив, що бюро “підтримує зв’язок із Секретною службою” та “надасть усю необхідну підтримку”.
Ряд республіканських політиків також виступили з осудом.
Сенатор від Алабами Томмі Таббервілл написав: “Це пряма ЗАГРОЗА президенту Трампу, який вже пережив дві спроби вбивства”.
А сенаторка з Теннессі Марша Блекберн додала: “Чи не хотів би він пояснити, що він має на увазі, враховуючи замахи на президента Трампа?”.
Після хвилі критики Комі видалив допис і опублікував пояснення.
– Мені ніколи не спадало на думку, що повідомлення буде інтерпретовано як заклик до насильства, – написав він.
Нагадаємо, у липні 2024 року Дональда Трампа поранили у вухо під час замаху на мітингу в Пенсильванії, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє отримали серйозні поранення.
А вже у вересні агенти Секретної служби запобігли новій спробі — озброєного чоловіка затримали в кущах на гольф-полі в Палм-Біч, Флорида.
Дональд Трамп має давнє протистояння з Комі, якого звільнив із ФБР під час свого першого президентського терміну.