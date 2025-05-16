Мелоні про переговори у Стамбулі: Побачили, хто готовий робити кроки для миру

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що за останні години ми побачили, хто насправді готовий зробити важливі кроки до миру. Вона наголосила, що на шляху до довготривалого миру в Україні потрібне припинення вогню та гарантії безпеки для Києва.

Про це очільниця італійського уряду сказала на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії, пише агентство ANSA.

Мелоні про переговори у Стамбулі

– За останні кілька годин ми побачили, на відміну від певної пропаганди, хто насправді готовий робити важливі кроки на користь миру, а хто явно менш готовий, – заявила Мелоні.

За її словами, потрібно наполягати на безумовному припиненні вогню та “серйозній мирній угоді, яка дасть гарантії безпеки Києву”. Вона додала, що “ми не повинні здаватися”.

Зараз дивляться

– Ми маємо рішуче наполягати на досягненні безумовного припинення вогню і миру, війна повинна закінчитися, – сказала політикиня, наголосивши, що “вчора світ побачив, хто був за столом переговорів, а хто – ні”.

На думку Мелоні, говорячи про Європу і свободу, немає нічого більш європейського, ніж народ, готовий ризикнути всім, щоб захистити свою свободу.

– Щодня героїзм і стійкість українського народу нагадують нам, що таке Європа і що є найглибшим аспектом нашої спільної ідентичності – свобода, – сказала вона на саміті, додавши, що від України “залежить наша безпека”.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі стартували перші за три роки прямі мирні переговори Росії та України. До процесу долучилася і Туреччина – зустріч відбувається за її посередництва.

ЗМІ дізналися, що під час переговорів російська сторона висунула низку “нереалістичних” умов. Крім того на переговорах Росія погрожувала українській стороні окупувати Харківську та Сумську області.

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