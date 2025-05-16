Нам треба зустрітися: Трамп заявив, що може зателефонувати Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, а також про те, що “може” зателефонувати йому, щоб обговорити можливість припинення війни Росією та Україною.

Про це він сказав журналістам в Абу-Дабі під час завершення свого візиту до країн Перської затоки, пишуть CNN і Reuters.

Трамп хоче зустрітися з Путіним

16 травня президент США заявив, що завершує свою поїздку і повертається до Вашингтона. Коментуючи переговори в Стамбулі між представниками України та Росії, він зазначив: Подивимося, що буде з Росією та Україною.

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Дональд Трамп також зауважив, що хоче особисто зустрітися з Путіним, і це може статися, щойно вдасться це організувати.

– Нам треба зустрітися. Ми з ним зустрінемося. Я думаю, ми вирішимо це, а може й ні, але принаймні ми будемо знати. А якщо не вирішимо, це буде дуже цікаво, – сказав

Президент США також прокоментував, чому Путін не приїхав на переговори. На думку Трампа, російський лідер не захотів брати участь, бо його там не було.

Тому, за словами американського лідера, відсутність російського диктатора не здивувала його.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за підсумками переговорів у Стамбулі Сполучені Штати вирішать, коли саме може відбутися зустріч Трампа з Путіним.

Переговори в Туреччині: що відомо

10 травня Путін запропонував відновити прямі переговори без попередніх умов і провести їх 15 травня у Стамбулі.

Увечері 11 травня Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що чекає на Путіна особисто в четвер у Туреччині.

15 травня президент України прибув до Стамбула, тоді як глава Кремля, так і не з’явився. Замість себе Путін відправив делегацію, яку Володимир Зеленський назвав схожою на бутафорську.

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій вперше з 2022 року.

Джерело : CNN, Reuters

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