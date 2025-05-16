Путінізація Польщі без Путіна: Адам Міхнік про небезпеку перемоги правих на виборах

Польський громадсько-політичний діяч і засновник Gazeta Wyborcza Адам Міхнік вважає, що вибори у Польщі не зможуть обнулити підтримку України. У польських елітах панують два табори – демократичний, який підтримує Україну, та політики, яких він зараховує до авторитарного табору.

За його словами, це політики, які можуть бути антинімецькими, антиєвропейськими чи антиукраїнськими. Про це Міхнік сказав в інтерв’ю Liga.net.

– Вони кажуть, що українці теж мають свої провини, що агресивна риторика НАТО змусила Росію напасти, що Путіна слід зрозуміти. На це цинічно і кон’юнктурно накладається тема Волині. Але вони теж не хочуть, щоб Україна програла, – зауважує він.

Вибори у Польщі: які настрої панують

Водночас Міхнік зазначає, що перемога правих сил є небезпечною, адже, за його словами, авторитарна популістична права сила завжди мусить мати ворога.

Зараз дивляться

– Росія для цього занадто сильна. А Європа – настільки безпечна, що можна під’юджувати у собі відчуття молодшого брата: мовляв, поляки в Європі не такі важливі, як Німеччина чи Франція. Ці люди – корисні ідіоти Кремля, – наголошує політик.

Адам Міхнік переконаний, що хвиля популярності правих у Європі сприятиме польській авторитарній силі. Він це називає путінізацією Польщі без Путіна. Це, за його словами, передбачає атаки на громадянське суспільство, громадські організації та ЛГБТ-спільноту.

На його думку, такі сили хочуть перетворити Польщу на скансен уніфікованих людей. Нетолерантну країну, побудовану на синдромі поляка-католика.

– Це якийсь образ із ХІ століття, а не сучасного освіченого християнина. І має такий стосунок до релігії, як РПЦ в Україні. Ця церква – просто п’ята колона, тільки не пропутінська, а антиєвропейська. Головний план Путіна – розбити Європу. У цьому сенсі, ці люди – корисні ідіоти Путіна, – пояснює експерт.

Журналіст додав, що у поляків є “ресентименти й комплекси” до українців. Він зазначив, що Україна дозволила ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії, що сприймається добре.

Проте Міхнік вважає, що це був лише претекст, а не привід. Так само, як розпалювання протестів аграріїв із блокуванням польсько-українського кордону.

На його переконання, це є наслідком впливу Кремля та грошей. У Польщі, додав він, “зараз проукраїнська влада, а в суспільстві є по-різному”.

Крім того політик зауважив, що досвід України показав – Польщі потрібна сильна армія. Однак службу в армії молодь сприймає по різному. Є ті, хто реагує дуже позитивно.

За його словами, ані в Польщі, ані в Україні ніхто не хоче війни. Цього хочуть тільки божевільні. Такі, як Путін. Але якщо не хочемо війни, повинні бути спроможні дати відсіч. Зараз у України цього вчиться вся Європа.

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