Сікорський: Путін розбудив гіганта і заплатить високу ціну за війну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що курс на продовження війни, на якому наполягає президент РФ Володимир Путін, матиме для нього непередбачувані й серйозні наслідки.

Путіну дорого обійдеться війна – Сікорський

– Путін розбудив гіганта. Він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться, – написав Сікорський у мережі X.

Він наголосив, що Євросоюз – потужна економічна сила, яку не варто недооцінювати.

– Ми, ЄС – це економіка вартістю $19 трлн. Разом із Канадою, відколи президент Трамп вперше прийшов до влади, ми подвоїли наші витрати на оборону. Тепер ми знову подвоїмо їх і витрачатимемо краще, ніж у минулому, – зазначив глава МЗС Польщі.

Зараз дивляться

Сікорський нагадав про значну різницю між можливостями Росії та західних країн.

– Росія має економіку в $2 трлн. Як Європа, ми витрачаємо в 2,5 рази більше, ніж Росія в мирний час, ніж Росія витрачає в умовах війни. Все, що потрібно – це витрачати гроші краще, – зазначив він.

Нагадаємо, Сікорський назвав відмову президента РФ приїхати особисто до Стамбула на переговори та призначити для участі у них делегацію низького рівня прямою спробою зірвати діалог.

Він наголосив, що Путін навмисне затягує перемовини та демонструє відверту зневагу до будь-яких мирних ініціатив.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.