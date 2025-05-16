Сікорський: Путін розбудив гіганта і заплатить високу ціну за війну
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що курс на продовження війни, на якому наполягає президент РФ Володимир Путін, матиме для нього непередбачувані й серйозні наслідки.
Путіну дорого обійдеться війна – Сікорський
– Путін розбудив гіганта. Він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться, – написав Сікорський у мережі X.
Він наголосив, що Євросоюз – потужна економічна сила, яку не варто недооцінювати.
– Ми, ЄС – це економіка вартістю $19 трлн. Разом із Канадою, відколи президент Трамп вперше прийшов до влади, ми подвоїли наші витрати на оборону. Тепер ми знову подвоїмо їх і витрачатимемо краще, ніж у минулому, – зазначив глава МЗС Польщі.
Сікорський нагадав про значну різницю між можливостями Росії та західних країн.
– Росія має економіку в $2 трлн. Як Європа, ми витрачаємо в 2,5 рази більше, ніж Росія в мирний час, ніж Росія витрачає в умовах війни. Все, що потрібно – це витрачати гроші краще, – зазначив він.
Нагадаємо, Сікорський назвав відмову президента РФ приїхати особисто до Стамбула на переговори та призначити для участі у них делегацію низького рівня прямою спробою зірвати діалог.
Він наголосив, що Путін навмисне затягує перемовини та демонструє відверту зневагу до будь-яких мирних ініціатив.