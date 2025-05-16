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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

США та ОАЕ укладуть угоди на $200 млрд – Трамп

прапори США і ОАЕ
Фото: Pexels

Президент США Дональд Трамп під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів оголосив про досягнення низки домовленостей загальною вартістю понад 200 мільярдів доларів.

Ключовими напрямами співпраці будуть авіаційна промисловість і штучний інтелект.

Стратегічне партнерство 

Серед домовленостей – інвестиція для авіакомпанії Etihad Airways у розмірі $14,5 млрд для закупівлі 28 літаків Boeing 787 та 777X з двигунами GE Aerospace.

Зараз дивляться

Також було оголошено про створення партнерства США та ОАЕ з прискорення розвитку ШІ, що передбачає будівництво нового кампусу потужністю 5 ГВт для розробки ШІ – найбільшого за межами Штатів.

Це відзначає прагнення обох країн до поглиблення стратегічних зв’язків.

– Не маю жодних сумнівів, що наші відносини будуть лише міцнішати та покращуватися, – зазначив Трамп на зустрічі з президентом ОАЕ шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном.

Угоди відкривають для Еміратів розширений доступ до передових американських чипів ШІ, зокрема від компанії Nvidia.

Очікується, що щорічно буде імпортовано до 500 тис. таких чипів, що сприятиме розвитку технологічного сектору ОАЕ.

Президент Трамп також згадав про раніше оголошену 10-річну інвестиційну програму ОАЕ в США на суму $1,4 трлн, яка охоплює сфери енергетики, виробництва та високих технологій.

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Джерело: Reuters
ОАЕ, США
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