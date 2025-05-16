Трамп планує поговорити з Путіним, щоб з’ясувати, що сталося в Стамбулі – Макрон
Українська сторона очікує від російської сторони відповіді на зроблені запити, після чого цього європейські союзники проведуть подальші переговори з президентом США Дональдом Трампом.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів між Києвом і Москвою у Туреччині.
Макрон про переговори України та РФ
За словами президента Франції, після переговорів між Україною та Росією у Стамбулі залишається актуальною конкретна пропозиція, зроблена раніше, про безумовне припинення вогню.
– Ми продовжуємо готувати нові санкції у координації зі США, якщо вони не отримають позитивної відповіді, – заявив Макрон.
Українська делегація очікує найближчими годинами відповіді на запити, звернені до росіян. Водночас європейці знову обміняються думками з Трампом, сказав він.
Як пояснив Макрон, президент США має намір провести переговори з російською стороною, щоб з’ясувати, що сталося.
Макрон додав, що спочатку можливі телефонні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.
Джерело: Le Monde