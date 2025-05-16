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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Трамп планує поговорити з Путіним, щоб з’ясувати, що сталося в Стамбулі – Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Офіс президента

Українська сторона очікує від російської сторони відповіді на зроблені запити, після чого цього європейські союзники проведуть подальші переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів між Києвом і Москвою у Туреччині.

Макрон про переговори України та РФ

За словами президента Франції, після переговорів між Україною та Росією у Стамбулі залишається актуальною конкретна пропозиція, зроблена раніше, про безумовне припинення вогню.

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– Ми продовжуємо готувати нові санкції у координації зі США, якщо вони не отримають позитивної відповіді, – заявив Макрон.

Українська делегація очікує найближчими годинами відповіді на запити, звернені до росіян. Водночас європейці знову обміняються думками з Трампом, сказав він.

Як пояснив Макрон, президент США має намір провести переговори з російською стороною, щоб з’ясувати, що сталося.

Макрон додав, що спочатку можливі телефонні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Джерело: Le Monde

Війна в Україні, Дональд Трамп, Еммануель Макрон, США-Росія, Україна-Росія
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