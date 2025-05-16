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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Україна та РФ “принципово” домовилися про наступну зустріч – МЗС Туреччини

Хакан Фідан
Фото: Getty Images

У п’ятницю в Стамбулі відбулася зустріч між представниками України та РФ. Переговори проходили за участі Туреччини, яка стала посередником.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який очолював турецьку делегацію на перемовинах.

Переговори України та Росії: про що домовилися

За словами міністра, у Стамбулі відбулась зустріч української та російської делегацій у результаті інтенсивних дипломатичних зусиль за сприяння Туреччини.

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– В результаті зустрічі вони домовилися обмінятися тисячею людей з кожної країни задля зміцнення довіри. Вони також домовилися письмово поділитися з іншою стороною умовами, які дозволять досягти припинення вогню. Сторони також принципово домовилися про повторну зустріч, – написав Фідан у соцмережі Х (раніше Twitter).

Політик наголосив, що Туреччина й надалі допомагатиме у пошуку шляхів до миру між Україною та Росією. Він назвав цей день важливим “для миру у всьому світі”.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров також повідомляв про досягнення домовленості щодо проведення обміну. Він зазначив, що це відбудеться найближчим часом, але точної дати не повідомив.

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Війна в Україні, переговори, Росія, Туреччина, Україна
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