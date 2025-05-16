Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер і Туск провели розмову з Трампом: що відомо

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі Фактам ICTV.

Розмова Зеленського, Макрона, Мерца, Стармера і Туска з Трампом

За його словами, скоро будуть деталі розмови Зеленського, Макрона, Мерца, Стармера й Туска з Трампом.

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Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що під час розмови вони обговорили зустріч у Стамбулі.

– Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. Важливо, щоб світ тримався сильних позицій, – переконаний глава держави.

За його словами, українська позиція полягає в тому, що якщо росіяни відмовляються від повного припинення вогню та вбивств, то повинні бути застосовані суворі санкції.

Президент переконаний, що тиск на Росію має зберігатися, доки Москва не буде готова завершувати війну. Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто нам допомагає.

Нещодавно Папа Римський Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані.

Головний дипломат Святого Престолу П’єтро Паролін заявив, що це все трагічно, коли російський диктатор Володимир Путін не з’явився на зустріч у Стамбулі.

За його словами, Ватикан сподівався хоч і на повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього сторони повернулися до початку.

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