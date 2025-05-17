Ексглава ЦРУ: У 2026 році у РФ закінчаться резервні кошти і почнуться проблеми

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус прогнозує, що у Росії виникнуть справжні проблеми, ймовірно, наступного року, коли закінчаться кошти її фонду національного добробуту.

Про це він сказав в інтерв’ю Radio NV.

Коли в Росії закінчаться кошти фонду

– Фонд національного добробуту Росії, ймовірно, закінчиться десь наступного року. Так, гадаю, наступного року, – сказав Петреус.

На уточнювальне запитання щодо фонду національного добробуту РФ, ексголова ЦРУ зазначив, що очікується, що це станеться наступного року.

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Він сказав, що зустрічався з деякими людьми, які проводили детальний аналіз стану цього фонду, який є резервним фінансуванням РФ. Петреус додав, що коли фонд вичерпається, то у Москви виникнуть справжні проблеми.

За словами Петреуса, після цього Росія не зможе отримати допомогу на світових ринках, в МВФ чи у Світового банку.

– Тож тоді Росія опиниться в дуже складній ситуації, якщо це станеться, – зауважив експерт.

Чи продовжуватиме РФ війну після того, як закінчаться гроші

Ексочільник сказав, що не знає, чи Росія продовжуватиме вести війну за таких обставин.

Петреус зауважив, що також очікується, що ціна на нафту може знизитися ще трохи більше, оскільки ОПЕК послаблює обмеження на постачання для своїх членів, а США постійно збільшують видобуток нафти.

Тому він вважає, що це може знову створити реальні проблеми для Росії в якийсь момент наступного року.

За даними Bloomberg, Росія витратила майже чверть резервів свого Фонду національного добробуту у 2024 році, щоб підтримати економіку в умовах війни та профінансувати вторгнення в Україну.

Його обсяг у 2024-му практично не змінився і становив близько 12 трлн рублів ($117 млрд), проте запаси коштів та інвестицій, які можна легко ліквідувати, скоротилися на 24% – до $3,8 трлн рублів станом на 1 січня.

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