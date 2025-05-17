Кремль схвалює його тактику: ISW про причину зміни командувача Сухопутних військ РФ

Кілька днів тому російський диктатор призначив новим командувачем Сухопутних військ РФ Андрія Мордвічева, який змінив на цій посаді Олега Салюкова. Новий керівник відомий застосуванням штурмів з високим рівнем втрат.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили причини зміни командувача Сухопутних військ.

Чому Путін змінив командувача Сухопутних військ

У ISW вважають, що призначення Мордвічева, ймовірно, вказує на те, що Кремль схвалює тактику, розроблену під його командуванням, а саме, використання штурмів з високим рівнем втрат.

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Москва прагне закріпити цю тактику, яку з кінця 2023 року використовувало командування Сухопутних військ для просування на Авдіївському та Покровському напрямках.

Повідомляється, що Мордвічев обіймав посаду командувача як центрального угруповання військ РФ, так і центрального військового округу Росії та керував захопленням Авдіївки в лютому 2024 року.

За даними ISW, російські воєнні блогери “привітали” призначення Мордвічева. Там інтерпретували це як ознаку того, що Кремль розпочинає модернізацію, спрямовану на посилення здатності Росії планувати та здійснювати операції в Україні та за її межами.

У звіті зазначається, що Мордвічев є одним із небагатьох російських командирів, які досягли тактичного проникнення вглиб української лінії зіткнення за останні два роки, але ці обмежені тактичні проникнення “були досягнуті великою ціною”.

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