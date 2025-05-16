Ми допоможемо ЗСУ швидко відновити сили після перемир’я з РФ – Пісторіус

Перемир’я між Україною і Росією, якщо його взагалі вдасться досягти, не триватиме вічно. Сили оборони України мають швидко відновити боєготовність, з чим поможуть партнери.

Таку думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після завершення зустрічі з колегами з Франції, Італії, Польщі та Великої Британії у Римі.

Пісторіус про підтримку України

За словами Пісторіуса, вже сьогодні варто подумати про те, що робити в перший же день після початку можливого перемир’я, якщо його вдасться досягти.

Зараз дивляться

Зараз це не виглядає реальним, заявив міністр оборони Німеччини.

– Це не має стати несподіванкою і ми не будемо здивовані. Ми готуємося до цього, – стверджує Пісторіус.

На його думку, перемир’я не буде тривати вічно. Також не передбачено безмежний час для переговорів про встановлення справжнього миру, сказав він.

– Зрозумілим є те, що ЗСУ в період після завершення перемир’я повинні бути в змозі швидко та ґрунтовно відновитися. Ми супроводжуватимемо цей процес через матеріальну підтримку і навчання, – наголосив Пісторіус.

Меседж Групи п’яти (Німеччини, Франції, Італії, Польщі та Великої Британії) та інших країн залишається чітким: Європа та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну в майбутньому, стверджує міністр оборони.

Крім цього, варто подумати, як виглядатиме перемир’я та як забезпечуватиметься його дотримання, зокрема хто і в яких рамках може взяти відповідальність за спостереженням.

Як наголосив Пісторіус, тривають дуже конструктивні перемовини щодо цих питань.

Міністр оборони Німеччини звернув увагу, що весь світ став свідком того, як російський диктатор Володимир Путін, який говорив раніше про готовність розпочати прямі переговори, не з’явився особисто в Стамбул і фактично відмовився від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

На його думку, це дуже чітко демонструє, що Путін узагалі не зацікавлений у закінченні повномасштабної війни проти України.

Джерело : Укрінформ

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