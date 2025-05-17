Rheinmetall і Lockheed Martin перенесуть виробництво Patriot, Hellfire і GMLRS в Європу

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та американська компанія Lockheed Martin готуються створити спільне підприємство на території Європи для виробництва літальних апаратів і ракет, до яких увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

Виробництво Patriot в Європі

Як повідомляється, Rheinmetall володітиме 60% у спільному підприємстві, процес створення якого має розпочатися найближчим часом.

Стверджується, що причиною такого кроку стали обмежені інвестиційні можливості у США, які не дозволяють задовольнити наростальний попит на території Європи.

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Генеральний директор Rheinmetall Арсін Паппергер заявив, що іноді доводиться чекати 10 років, щоб отримати літальний апарат із США. На його думку, це занадто довго.

У новому європейському Центрі компетенції планують одночасне виробництво ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM та PAC-3.

За попередньою інформацією, заплановано потужності до 10 тис. літальних апаратів і таку ж кількість ракетних двигунів на рік.

Планується, що буде повна вертикальна інтеграція виробництва, включно з дослідно-конструкторськими роботами. Водночас інтелектуальні права належатимуть європейській стороні.

Згідно з планом, виробництво двигунів розпочнеться у 2026 році, а ракет — у 2027 році. Однак 2028–2029 роки стануть періодом активного нарощування потужностей. Загалом у проєкт можуть інвестувати близько €5 млрд.

Німецька компанія Rheinmetall планує перенести лінії збирання ATACMS зі США та максимально залучити власні компоненти. Щорічно очікується попит щонайменше на 600–800 ATACMS, 2,5 тис. GMLRS, 5 тис. Hellfire, 5,2 тис. JAGM і 250–300 PAC-3.

Зазначається, що будь-яка співпраця відбуватиметься у взаємодії з урядами США та Німеччини. Переговори про запуск такого виробництва ще тривають, тому всі можливі варіанти залишаються попередніми.

Джерело: Hartpunkt

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