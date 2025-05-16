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Ірина Гамалій, редакторка сайту

США готуються до переговорів про скорочення контингенту в Європі – Reuters

армия США
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати можуть у другій половині року розпочати консультації з європейськими партнерами щодо можливого зменшення кількості своїх військових у Європі.

Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, інформує Reuters.

Скорочення контингенту США в Європі: що відомо

У відповідь на запитання, чи розглядає адміністрація президента Дональда Трампа варіант виведення військових з Європи, Вітакер наголосив: “нічого не вирішено”.

Зараз дивляться

 – Але щойно ми ухвалимо рішення, ми почнемо ці переговори в рамках НАТО. Це буде, безумовно, після саміту (в Гаазі – Ред.), десь наприкінці року, ми почнемо ці переговори… Усі наші союзники готові до цього, – додав дипломат.

Вітакер зазначив, що будь-яке зменшення контингенту обговорюватиметься з партнерами по Альянсу, щоб уникнути ризиків для безпеки.

– Це більш ніж 30-річне бажання США (скоротити війська в Європі – Ред.), президент Трамп просто сказав: досить, це буде зроблено, і це буде зроблено зараз, це буде зроблено впорядковано, але ми не будемо більше терпіти зволікання в цій ситуації… Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки, – підкреслив посол.

Він запевнив, що Вашингтон і надалі залишатиметься учасником НАТО: “Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо великим другом і великим союзником”.

Війська США в Європі

Зараз в Європі дислоковано понад 100 тис. американських військових.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявляв європейським союзникам, що не слід вважати присутність американських військ у Європі постійною та незмінною.

У квітні низка ЗМІ повідомила, що Пентагон розглядає можливість скорочення американського контингенту в Європі на 10 тис. осіб.

Однак головнокомандувач Збройних сил США в Європі та НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти цього кроку.

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