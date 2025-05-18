Лідери ЄС обговорять із Трампом його майбутню розмову з Путіним – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Польщі Анджей Дуда планують телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед його переговорами із Володимиром Путіним, які мають відбутися в понеділок.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Reuters.

Розмова європейських лідерів з Трампом

Мерц розповів, що під час участі в інавгураційній месі Папи Льва XIV у Ватикані він обговорив майбутній діалог між Трампом і Путіним із державним секретарем США Марко Рубіо.

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– Ми домовилися, що поговоримо ще раз – чотири лідери держав і президент США – перед цією розмовою (Трампа з Путіним. – Ред.), – повідомив канцлер журналістам.

Він додав, що під час візиту до Ватикану провів тривалу бесіду з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з російським диктатором Путіним, яка має відбутися в понеділок, 19 травня. Після цього Трамп планує зв’язатися з Володимиром Зеленським.

Глава Білого дому також висловив думку, що Путін “втомився від війни”, і заявив, що досягнення мирної угоди можливе лише за його особистої участі.

Лідери Великої Британії, Німеччини, Польщі та Франції вже двічі проводили спільні телефонні консультації з Трампом – під час візиту до України та у п’ятницю, на полях саміту Європейської політичної спільноти в Албанії.

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