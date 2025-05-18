Прозахідний кандидат Нікушор Дан лідирує на виборах президента Румунії – екзитполи

У Румунії за підсумками другого туру президентських виборів у лідерах, за даними екзитполів, перебуває прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан, який випереджає ультраправого кандидата Джорджа Сіміона, якому заборонено в’їзд в Україну.

Дані екзитполів наводить Digi24.

Екзитполи виборів у Румунії

Як свідчать дані екзит-полу CURS, Нікушор Дан здобуде перемогу на виборах, набравши 54,1% голосів. Водночас Сіміон, який очолює націоналістичний рух Альянсу за Союз румунів отримав 45,9% підтримки. Екзитпол вказує на дані опитувань станом на 20:00 за місцевим часом.

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Водночас за даними екзит-полу Avangarde, який має дані станом на 19:00, Дан також випереджає з кількістю голосів у 54,9%, коли ж у Сіміона – 45,1%.

Водночас у жодному з екзитполів немає голосів діаспори.

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