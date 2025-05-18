У Трампа уривається терпець щодо Росії – президент Фінляндії

Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна, заявив президент Фінляндії Александр Стубб після тривалої розмови зі своїм американським колегою.

Про це пише The Guardian з посиланням на слова фінського лідера, які той сказав під час конференції з безпеки в Естонії.

Трамп втрачає терпіння через дії Росії

Стубб заявив, що Трамп і Путін, телефонна розмова яких запланована на понеділок, не повинні вирішувати долю України через голову українського президента Володимира Зеленського.

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Фінський лідер також сказав, що залежно від того, як пройде телефонна розмова, є шанс, що американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь внесуть до Конгресу США цього тижня пакет санкцій, щоб зробити фінанси Росії непідйомними.

Стубб практично щодня спілкується з Гремом, який називає пакет санкцій “нищівним”.

На конференції з безпеки в Естонії Стубб також сказав:

– Якщо зібрати все воєдино, то можна сказати, що Зеленський терплячий, а президенту Трампу уривається терпець, але в правильному напрямку, тобто щодо Росії.

Президент Фінляндії додав, що погрози санкцій та їхнє невиконання не викличуть проблем із довірою, доки Захід змушуватиме Путіна реагувати.

Санкції США щодо Росії

Очікується, що Ліндсі Грем, який обговорював свій пакет санкцій з міністрами закордонних справ європейських країн минулого тижня, адаптує положення законопроєкту таким чином, щоб він був спрямований на іноземні фірми, які імпортують російські енергоносії. Грем, прихильник Трампа, представляє свої санкції як доповнення до тарифної політики Трампа, а не як альтернативу.

Початковий пакет містив плани по введенню 500-відсоткових тарифів на товари будь-якої країни, що торгує енергоресурсами з Росією, – політика, від якої сам Трамп уже відмовився у своїй торговельній війні.

Стубб заявив, що будь-які контакти Європи з Путіним здійснюватимуться через керівництво E3, що складається з Великої Британії, Франції та Німеччини.

– На вищому рівні ми не повинні діяти поодинці, – сказав він.

Президент Стубб, один із невеликої групи європейських лідерів, які користуються увагою Трампа, сказав, що використає свій вплив, щоб переконати президента переглянути свою думку щодо економічної та військової могутності Росії.

На конференції з безпеки Леннарта Мері в Талліні він розповів, що в суботній розмові з Трампом намагався пояснити, що Росія більше не є великою державою, “звичайно, не в економічному плані”.

– Вона менша за Італію, трохи більша за Іспанію (за обсягом економіки, – Ред.). У військовому відношенні вона хотіла позбавити Україну незалежного суверенітету і територіальної цілісності три роки тому. Цього року вона просунулася менш ніж на один процентний пункт, її процентна ставка становить понад 20%, а її резерви закінчилися, – сказав Стубб.

Таким чином, резюмував фінський лідер, “це вже не та країна, яку можна розглядати як велику державу”.

– Саме такі послання ви повинні донести до людей. Це нелегка гра, але ви просто повинні продовжувати взаємодіяти з американською адміністрацією, – наголосив він.

Нагадаємо, 10 квітня лідери ЄС погодили з президентом США введення санкцій проти Росії після 12 квітня, якщо російський диктатор Путін не піде на оголошення режиму тиші.

Джерело : The Guardian

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