Віткофф озвучив очікування щодо розмови Трампа з Путіним

Головний парламентер президента США Дональда Трампа, який працює над припиненням війни Росії в Україні, очікує на “успішну” телефонну розмову Трампа з президентом Володимиром Путіним у понеділок.

Про це спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив в ефірі ABC News.

Віткофф очікує успішної розмови Трампа з Путіним

На його думку, розмова двох президентів “зробить великий шлях до визначення того, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори”.

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– Я вірю, що президент проведе успішну розмову з Володимиром Путіним… Вони знають одне одного. Президент сповнений рішучості домогтися чогось… якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе, – сказав він у неділю.

Раніше делегації України та Росії зустрілися в четвер у Туреччині для перших прямих переговорів, пов’язаних із припиненням війни, яку Росія розпочала в лютому 2022 року.

Після цих переговорів українське джерело повідомило ABC News, що росіяни висувають нереалістичні вимоги.

За тиждень до цього віцепрезидент Джей Ді Венс сказав про росіян: “Ми вважаємо, що вони просять занадто багато”.

Відповідаючи на запитання, чи поділяє він думку Венса, Віткофф сказав, що, на його думку, “це дуже складний конфлікт, який не повинен був статися”.

– Я думаю, що під час подібних переговорів люди займають свої позиції. Мистецтво тут полягає в тому, щоб звузити… цю, знаєте, широку відстань між сторонами. І я думаю, що якоюсь мірою нам це вдалося. Якоюсь мірою кожна сторона… ну, ви знаєте, визначає свої позиції. І я думаю, що понеділок допоможе визначити, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори, – сказав Віткофф.

Трамп оголосив у суботу, що поговорить із Путіним телефоном у понеділок о 10 ранку за східним часом.

Президент США сказав, що після розмови з Путіним він планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським та “різними” союзниками по НАТО.

Джерело : ABC News

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