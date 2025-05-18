Зеленський і Папа Лев XIV вперше зустрінуться у Ватикані: що відомо

У неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV проведуть першу офіційну зустріч у форматі закритої аудієнції.

Зеленський зустрінеться з Папою Левом

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання журналістів.

Зустріч, у якій також візьме участь перша леді Олена Зеленська, запланована на другу половину дня після завершення інтронізаційної меси понтифіка.

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Інформацію про майбутню зустріч також підтвердило видання Sky News, яке зазначило, що Папа Римський проведе приватну аудієнцію із Зеленським сьогодні вдень.

Варто нагадати, що 12 травня відбулася телефонна розмова між президентом України та новообраним понтифіком — це була перша міжнародна розмова Лева XIV на посаді Папи.

Інтронізація Папи Лева XIV

Сьогодні у Ватикані відбулася офіційна церемонія сходження Лева XIV на апостольський престол. Це перший в історії понтифік родом із США — кардинал Роберт Френсіс Прево.

На інавгураційній месі були присутні понад 250 тисяч вірян, представники 150 делегацій з усього світу, включно з міжнародними організаціями.

Під час літургії понтифік окремо згадав про Україну, зазначивши: “Очікуються перемовини про справедливий мир”.

Позиція понтифіка щодо війни в Україні

Папа Римський неодноразово у своїх перших публічних виступах звертав увагу на трагедію війни, яка триває в Україні.

Йому було передано списки українських військовополонених, що перебувають у російському полоні.

За інформацією з Ватикану, Святіший Отець має намір запропонувати провести мирні переговори між Україною та Росією саме на території Апостольської столиці.

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