Зеленський провів зустріч із Венсом: уперше після конфлікту в Білому домі

У неділю, 18 травня, в межах заходів з нагоди інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією.

Про це повідомляє кореспондент Інтерфакс-Україна з місця події.

Зеленський зустрівся з Венсом і Рубіо

До складу делегації Сполучених Штатів увійшли віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Переговори відбулися в закритому форматі.

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Особливої уваги ця зустріч набула через те, що вона стала першою після напруженого обміну заявами між українською та американською сторонами, який мав місце 28 лютого в Білому домі.

Незважаючи на попередні розбіжності, у Ватикані Зеленський і Венс по-дружньому потиснули один одному руки перед інавгураційною месою нового понтифіка.

Як повідомляє CNN зустріч відбулася на тлі того, як адміністрація президента Дональда Трампа продовжує свої невдалі зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною.

І це за день до того, як очікується, що Трамп поговорить телефоном про війну з президентом Росії Володимиром Путіним.

Очікується, що Трамп також поговорить із Зеленським після розмови з Путіним.

Зустріч мала символічне значення, адже пройшла в одному з найвпливовіших дипломатичних і духовних центрів світу на тлі широкої міжнародної уваги до війни в Україні.

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