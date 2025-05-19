Британія та ЄС домовилися про новий етап співпраці після Brexit

Відбулися переговори Великої Британії з ЄС, де сторони домовилися про оновлення своїх відносин з часів Brexit після того, як змогли розв’язати суперечки щодо риболовлі та перевірок продуктів харчування і сільського господарства. Це сталося під час нічних переговорів напередодні саміту в Лондоні.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела з обох сторін.

Переговори Британії з ЄС: що відомо про оновлення відносин

За словами джерела в британському уряді, після переговорів Британії й ЄС Брюссель погодився не пов’язувати термін дії угоди про перевірки продажу харчових продуктів і сільгосптоварів із питанням рибальства – і саме це дало змогу сторонам домовитися в останню хвилину.

Зараз дивляться

Питання рибальства було одним із головних у суперечці. Вважається, що сторони домовилися, що країни ЄС зможуть ловити рибу в британських водах протягом 10 років – це вдвічі довше, ніж спочатку хотіла Велика Британія.

– Рибальство було тотемною частиною значної частини початкових переговорів щодо Brexit, попри відносно низький внесок галузі у ВВП Великої Британії. Консерватори та Реформістська партія Великої Британії застерігають від будь-якої угоди, яка, на їхню думку, призведе до продажу Великій Британії риболовецького флоту, – пише The Guardian.

Виконавчий директор Національної федерації риболовецьких організацій Майк Коен заявив у понеділок, що риболовецька галузь оцінюватиме угоду залежно від того, що Велика Британія отримала в обмін на довгостроковий доступ до своїх вод.

Також сторони погодили кілька інших компромісів, запропонованих ЄС.

– Наразі створено умови для дуже успішного і конструктивного перезавантаження відносин, – заявило одне з джерел у ЄС.

Одним із питань, яке, ймовірно, поки що не вдасться остаточно вирішити, є схеми взаємної мобільності молоді. Велика Британія хоче обмежити кількість учасників, а ЄС виступає проти цього.

Також під час переговорів Британія й ЄС обговорювали:

поліпшення доступу британських компаній до фінансування оборони ЄС;

спрощення поїздок до ЄС для британців через електронні паспортні ворота.

У понеділок вранці міністр торгівлі Джонатан Рейнольдс не прокоментував, чи було укладено угоду, але заявив, що для Британії пропонується “справжній приз”.

– Поточна угода має величезні прогалини не лише у сферах, пов’язаних із торгівлею, а й із безпекою… Тож йдеться про покращення життя людей, про підвищення безпеки країни, про забезпечення більшої кількості робочих місць у Великій Британії, – сказав він Times Radio.

Джерело : The Guardian

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.