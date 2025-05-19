Ціни на нафту впали через новини з США та переговори щодо війни в Україні

Світові ціни на нафту продемонстрували деяке зниження. Це сталося на тлі переговорів про припинення війни РФ проти України та новин про зниження кредитного рейтингу США.

Про це пише Bloomberg.

Зниження цін на нафту: що відомо

Ціна нафти марки Brent знизилася на 1,1% і тепер становить близько $65 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate торгується на рівні $62 за барель.

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Одна з причин ослаблення ризикованих активів – рішення агентства Moody’s Ratings знизити кредитний рейтинг уряду США.

Це рішення, яке послідувало за подібними рішеннями інших великих агентств, може ще більше посилити тривогу на Волл-стріт щодо американських суверенних облігацій і уповільнення економіки.

Як пише Bloomberg, увагу ринків також привернула запланована телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що глава Кремля може не піти на поступки, оскільки вважає, що має перевагу у війні.

– Хоча сьогодні вранці ціна на нафту марки Brent впала, вона не втрачає так багато вартості, враховуючи падіння американських ф’ючерсів… Нижча ціна на нафту і м’якший долар, ймовірно, зміцнять світовий попит на нафту на тлі дуже песимістичних очікувань, – сказав головний аналітик сировинних товарів SEB AB Б’ярне Шілдроп.

За останні два тижні ціни на сиру нафту дещо зросли через збільшення напруженості у світі, зокрема через невизначеність у переговорах між США та Іраном та авіаудари Ізраїлю по територіях в Ємені, підконтрольних хуситам, які обіцяли відповісти.

Загалом від початку року ціни на нафту впали більш ніж на 10%. Це пов’язано з торговельною війною Дональда Трампа, а також із тим, що країни ОПЕК+ поступово повертають на ринок раніше скорочене виробництво, що може призвести до надлишку пропозиції найближчим часом.

Джерело : Bloomberg

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