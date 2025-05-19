Китайський дрон Jiutian SS-UAV: характеристики та особливості

У червні Китай має випробовувати новий дрон Цзю Тянь, що в перекладі означає “велика висота”.

Що відомо про БпЛА Jiutian, яка дальність польоту та технічні характеристики — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про БпЛА Jiutian SS-UAV

Китайська державна агенція CCTV повідомила, що найближчим часом очікується перший політ новітнього гігантського безпілотника Jiutian SS-UAV, розробленого корпорацією AVIC (Aviation Industry Corporation of China). Запуск апарата відбудеться в межах тестової програми, яка передує його переданню Збройним силам КНР.

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Jiutian SS-UAV, або дрон Цзю Тянь, є новітнім стратегічним безпілотним літальним апаратом, що поєднує функції бойової платформи та повітряного носія інших дронів.

Його вперше представили публіці у листопаді 2024 року на виставці Airshow China, що проходила у Чжухаї.

Відео з комп’ютерною візуалізацією, розміщене в інтернеті, демонструє, як дрон-матка Jiutian SS-UAV одночасно запускає велику кількість баражувальних боєприпасів, стилізованих під іранські Shahed, що підкреслює його ройові можливості.

China will launch its 1st drone mothership next month. The Jiutian SS-UAV will have a maximum take-off weight of 15 ton and a 25 meter wingspan. Its cruising altitude is said to be 15 km & its range 7000 km It will carry more than 100 FPV drones for AI coordinated swarm attacks pic.twitter.com/SFHpKpX3x8 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025

Особливості та можливості Jiutian SS-UAV

Новий безпілотник має значний розмах крил і високі льотно-технічні характеристики, що дозволяє йому здійснювати моніторинг великих територій із повітря протягом тривалого часу. Він пристосований для польотів на значній висоті та здатен виконувати завдання як у розвідці, так і в ударних операціях.

Заднє розташування двигуна зменшує теплову сигнатуру, додаючи рівень малопомітності, необхідний для тривалих розвідувальних місій у потенційно складних районах.

Модель обладнана вісьмома підвісними точками для розміщення корисного навантаження. З них шість можуть використовуватися для розміщення ударного озброєння, а дві — для ракет класу повітря-повітря.

Додатково передбачено модульний відсік для запуску менших дронів, що відкриває можливість ройового удару по цілях супротивника.

Повідомляється, що він матиме понад 100 безпілотників FPV для скоординованих ройових атак штучного інтелекту.

БпЛА демонструється разом із протикорабельною ракетою KD-88 (в експортній версії TL-17) з дальністю польоту до 200 км. А також китайською копією американської плануючої бомби AGM-154 JSOW – LY-V501 з дальністю польоту близько 130 км.

Китайський повітряний корабель Jiutian SS-UAV: технічні характеристики

Jiutian SS-UAV має максимальну злітну вагу 15 тонн. Розмах крил становить 25 м. Крейсерська висота — 15 км, а радіус дії — 7 000 км.

Дрон Jiutian SS-UAV має такі характеристики:

максимальна злітна вага — 15 тонн;

розмах крил — 25 м;

довжина фюзеляжу — 16,35 м;

висота — 4,99 м;

максимальне навантаження — 6 000 кг;

крейсерська швидкість — до 700 км/год;

дальність польоту — до 7 000 км;

тривалість польоту — понад 12 годин;

максимальна висота польоту — 15 000 м

Jiutian SS-UAV здатен виконувати тривалі місії на великих відстанях й залишатися поза досяжністю багатьох традиційних систем протиповітряної оборони.

Джерело: Defence Express

Фото: скриншот з відео

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