Китайський дрон Jiutian SS-UAV: характеристики та особливості

У червні Китай має випробовувати новий дрон Цзю Тянь, що в перекладі означає “велика висота”.

Що відомо про БпЛА Jiutian, яка дальність польоту та технічні характеристики — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Китайська державна агенція CCTV повідомила, що найближчим часом очікується перший політ новітнього гігантського безпілотника Jiutian SS-UAV, розробленого корпорацією AVIC (Aviation Industry Corporation of China). Запуск апарата відбудеться в межах тестової програми, яка передує його переданню Збройним силам КНР.

Jiutian SS-UAV, або дрон Цзю Тянь, є новітнім стратегічним безпілотним літальним апаратом, що поєднує функції бойової платформи та повітряного носія інших дронів.

Його вперше представили публіці у листопаді 2024 року на виставці Airshow China, що проходила у Чжухаї.

Відео з комп’ютерною візуалізацією, розміщене в інтернеті, демонструє, як дрон-матка Jiutian SS-UAV одночасно запускає велику кількість баражувальних боєприпасів, стилізованих під іранські Shahed, що підкреслює його ройові можливості.

China will launch its 1st drone mothership next month.

The Jiutian SS-UAV will have a maximum take-off weight of 15 ton and a 25 meter wingspan. Its cruising altitude is said to be 15 km & its range 7000 km

It will carry more than 100 FPV drones for AI coordinated swarm attacks pic.twitter.com/SFHpKpX3x8

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025