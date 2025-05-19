Путін хоче вести переговори, але не припиняти війну – Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що його війська зможуть прорвати оборону України і взяти під контроль чотири регіони. У зв’язку з цим він не поспішатиме укладати мирну угоду.

Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Путін вірить у повне захоплення чотирьох областей до кінця року

Глава Кремля готується до телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися в понеділок, 19 травня. Він вважає, що має сильні позиції для переговорів.

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Як зазначає Bloomberg, це може свідчити про те, що російський диктатор навряд чи зробить значні поступки Трампу під час їхньої розмови, а європейські лідери турбуються, що президент США може все одно намагатися швидко укласти угоду.

Агентство нагадує, що глава Білого дому наполягає на швидкому завершенні війни, і прагне укласти угоду з Путіним. Однак, російський лідер поки що не демонструє готовність припинити бойові дії, адже його війська повільно просуваються на полі бою.

– Зростає відчуття, що зусилля США зі встановлення припинення вогню досягають кульмінації, і європейські урядовці не впевнені, чи посилить Трамп тиск на Росію, чи просто перейде до наступного виклику, якщо вони зазнають невдачі, – пише Bloomberg.

Зазначається, що Трамп пообіцяв повідомити про результати розмови з Путіним президенту України Володимиру Зеленському та союзникам по НАТО.

За словами джерел, близьких до Кремля, попри всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий довго вести війну, якщо це потрібно для досягнення його цілей. Він навіть налаштований оптимістично щодо нових санкцій США.

– Трамп хоче, щоб Путін погодився на перемир’я, але він категорично цього не хоче… Але Путін не зацікавлений у провалі переговорів. Він намагається маневрувати так, щоб ці переговори тривали паралельно з військовим наступом, – сказав Сергій Марков, політичний консультант, тісно пов’язаний із Кремлем.

Високопоставлений європейський чиновник повідомив, що під час розмови в п’ятницю лідери Німеччини, Франції та Великої Британії намагалися пояснити Трампу, що Путін його вводить в оману. Вони бояться, що Трамп ризикує виглядати невдахою, якщо нав’яже Україні невигідну угоду.

Зеленський також був учасником цієї розмови, але, як зазначив чиновник, він виглядав втомленим і пригніченим. Президент України та його союзники вважали, що глава Білого дому введе нові санкції проти Росії, якщо Путін не виконає домовленості про припинення вогню, але цього не сталося.

Водночас Bloomberg зазначає, що впевненість Путіна в успіхах Росії на полі бою не збігається з думкою Заходу. За словами європейських чиновників, Росія, яка за три роки війни зазнала великих втрат, не має достатньо сил, щоб досягти цілей, які поставив очільник Кремля.

– Цей скептицизм також поділяють багато російських військових, які воюють в Україні, заявило джерело, близьке до Міністерства оборони в Москві. Зокрема, за словами співрозмовника, українські безпілотники зробили проведення широкомасштабних наступальних операцій дорогим і неефективним для Росії, – пише агентство.

Джерело : Bloomberg

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