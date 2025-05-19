РФ не змогла запустити балістичну ракету РС-24 Ярс – Defence Express

Є всі підстави вважати, що Росія не здійснювала “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 Ярс 19 травня.

Про це повідомили представники військового порталу Defence Express.

Запуск ракети РС-24 Ярс: що потрібно знати

За даними українських розвідників, армія РФ мала намір здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 Ярс уночі проти 19 травня.

Зараз дивляться

Наказ запустити міжконтинентальну балістичну ракету Ярс віддали розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії Ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Місцем запуску обрали район поблизу селища Свободний Свердловської області РФ, де й дислокується 433 полк 42 ракетної дивізії.

Однак, зауважують у Defence Express, пусковий район росіяни обрали максимально нетиповий, адже від Свободного до Нижнього Тагілу – всього 25 км, тому будь-який запуск обов’язково зафільмували б місцеві та поділилися б фотографіями в мережі.

Не було жодного відео прольоту ракети й до основного російського полігону Кура на Камчатці, куди росіяни зазвичай цілять міжконтинентальними ракетами.

А політ ракети РС-24 Ярс мали б спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійська до Магадану.

У Defence Express не виключають, що запуск РС-24 Ярс могли відкласти, щоб не продемонструвати неспроможність російських сил ядерного стримування перед вечірньою розмовою очільника Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Зауважимо, що будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку.

А у 2023 році РФ двічі поспіль не могла штатно запустити РС-24 Ярс, бо ті збивалися з курсу.

Водночас у Defence Express не виключають нештатну ситуацію на першому етапі польоту відразу після старту.

– Попри те, що балістична ракета Ярс є глибокою модернізацією Тополя, завжди є ризик відмови. До того ж нагадаємо, що наприкінці вересня 2024 року у РФ на космодромі Плесецьк у пусковій шахті вибухнув РС-28 Сармат, – додали представники військового порталу.

Слід зауважити, що оприлюднені Defence Express припущення прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

– Не полетіла, – лаконічно написав він.

Принагідно очільник ЦПД нагадав, що другий запуск ракети Орешник невдовзі після удару по Дніпру 21 листопада 2024 року у РФ також був невдалим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Defence Express, Андрій Коваленко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.