Трамп побажав Байдену швидкого одужання після діагностування раку

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку ексглаві Білого дому Джо Байдену після того, як стало відомо про його діагноз – рак простати.

Трамп побажав Байдену одужання

Як зазначив американський лідер, він і його дружина Меланія засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена.

– Ми висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл (колишній першій леді. – Ред.) та їхній родині, а також бажаємо Джо швидкого та успішного одужання, – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

У Джо Байдена діагностували рак

18 травня в офісі Байдена повідомили, що в колишнього президента США виявили рак простати, який уже поширився на кістки.

Зараз дивляться

Хворобу діагностували після обстеження, яке Байден пройшов минулого тижня через посилення урологічних симптомів.

За результатами аналізів, йому поставили діагноз рак простати за шкалою Глісона 9 з метастазами в кісткову систему.

Хоча рак агресивний, він гормонозалежний, тому його можна ефективно контролювати.

Байден із сім’єю зараз обговорює варіанти лікування з лікарями.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.