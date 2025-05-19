В ЄС погодили створення оборонного фонду на €150 млрд із доступом для України – ЗМІ
Країни Європейського Союзу загалом підтримали ідею створення спеціального фонду на суму €150 млрд (приблизно $168 млрд), мета якого – зміцнити оборону Європи. Новий механізм отримав назву Security Action for Europe (SAFE).
Про це пише Reuters з посиланням на слова дипломата ЄС.
Країни ЄС підтримали створення оборонного фонду
У березні Європейська комісія запропонувала план, який передбачає фінансування за рахунок спільних позик.
Ці гроші дадуть у кредит країнам ЄС і деяким іншим державам, наприклад Україні, щоб вони могли поліпшити свою оборону та розвивати військову промисловість у Європі.
Нагадаємо, у квітні міністри фінансів ЄС обговорювали новий оборонний механізм (MED). Він дасть можливість країнам ЄС купувати зброю, роблячи фінансові внески. Цю ідею запропонувала Велика Британія, а представив брюссельський аналітичний центр Bruegel.
Головна мета механізму – допомогти країнам ЄС фінансувати оновлення свого озброєння з огляду на зміни в політиці США щодо Європи.
Цей механізм матиме власні кошти і зможе брати позики на ринку. Крім того, він може бути відкритим для країн, які не є членами ЄС, таких як Україна, Норвегія та Велика Британія.