В ЄС погодили створення оборонного фонду на €150 млрд із доступом для України – ЗМІ

Країни Європейського Союзу загалом підтримали ідею створення спеціального фонду на суму €150 млрд (приблизно $168 млрд), мета якого – зміцнити оборону Європи. Новий механізм отримав назву Security Action for Europe (SAFE).

Про це пише Reuters з посиланням на слова дипломата ЄС.

Країни ЄС підтримали створення оборонного фонду

У березні Європейська комісія запропонувала план, який передбачає фінансування за рахунок спільних позик.

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Ці гроші дадуть у кредит країнам ЄС і деяким іншим державам, наприклад Україні, щоб вони могли поліпшити свою оборону та розвивати військову промисловість у Європі.

Нагадаємо, у квітні міністри фінансів ЄС обговорювали новий оборонний механізм (MED). Він дасть можливість країнам ЄС купувати зброю, роблячи фінансові внески. Цю ідею запропонувала Велика Британія, а представив брюссельський аналітичний центр Bruegel.

Головна мета механізму – допомогти країнам ЄС фінансувати оновлення свого озброєння з огляду на зміни в політиці США щодо Європи.

Цей механізм матиме власні кошти і зможе брати позики на ринку. Крім того, він може бути відкритим для країн, які не є членами ЄС, таких як Україна, Норвегія та Велика Британія.

Джерело : Reuters

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