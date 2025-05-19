Венс: Трамп запитає Путіна, чи справді той хоче миру
Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс очікує, що Трамп запитає Путіна, чи він серйозно налаштований на мир, і пропонує США відмовитися від переговорів.
Про це повідомляє Sky News.
Венс про розмову Трампа та Путіна
Журналісти видання отримали інформацію після короткого брифінгу в Білому домі.
Венс висловився щодо війни в Україні, попередивши, що якщо Росія “не бажає вступати в боротьбу”, то “зрештою, США повинні будуть сказати, що це не їхня війна”.
Він додав, що Володимир Путін, який має поговорити з Дональдом Трампом протягом наступних 40 хвилин, “здається, не знає”, як вийти з війни.
– Ми розуміємо, що тут виникла певна глухий кут. І я думаю, що президент скаже президенту Путіну: Ви серйозно? Ви це серйозно налаштовані? – сказав він журналістам, готуючись до від’їзду з Італії після зустрічі з Папою Левом.
Нагадаємо, у неділю, 18 травня, в межах заходів з нагоди інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією.
Незважаючи на попередні розбіжності, у Ватикані Зеленський і Венс по-дружньому потиснули один одному руки перед інавгураційною месою нового понтифіка.