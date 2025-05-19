Венс: Трамп запитає Путіна, чи справді той хоче миру

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс очікує, що Трамп запитає Путіна, чи він серйозно налаштований на мир, і пропонує США відмовитися від переговорів.

Про це повідомляє Sky News.

Венс про розмову Трампа та Путіна

Журналісти видання отримали інформацію після короткого брифінгу в Білому домі.

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Венс висловився щодо війни в Україні, попередивши, що якщо Росія “не бажає вступати в боротьбу”, то “зрештою, США повинні будуть сказати, що це не їхня війна”.

Він додав, що Володимир Путін, який має поговорити з Дональдом Трампом протягом наступних 40 хвилин, “здається, не знає”, як вийти з війни.

– Ми розуміємо, що тут виникла певна глухий кут. І я думаю, що президент скаже президенту Путіну: Ви серйозно? Ви це серйозно налаштовані? – сказав він журналістам, готуючись до від’їзду з Італії після зустрічі з Папою Левом.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, в межах заходів з нагоди інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією.

Незважаючи на попередні розбіжності, у Ватикані Зеленський і Венс по-дружньому потиснули один одному руки перед інавгураційною месою нового понтифіка.

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