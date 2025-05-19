ЄС і Британія уклали оборонну угоду: закупівлі озброєння та підтримка України

Під час першого саміту Європейський Союз – Велика Британія сторони підписали угоду про стратегічне партнерство в сфері безпеки й оборони. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Угода про партнерство між ЄС та Великою Британією

Відповідно до домовленостей, Велика Британія отримала змогу брати участь у ключових оборонних ініціативах Євросоюзу, зокрема – у програмі переозброєння та в європейському оборонному інвестиційному фонді.

За словами фон дер Ляєн, угода охоплює такі напрямки:

Зараз дивляться

співпраця в оборонній промисловості;

забезпечення військової мобільності;

спільна діяльність у сфері розбудови миру та врегулювання кризових ситуацій;

протидія гібридним загрозам.

– Це перший крок до участі Великої Британії в європейській програмі оборонних інвестицій, яку ми називаємо SAFE. Йдеться про кредити в обсязі 150 млрд євро для оборонних закупівель. Це партнерство відкриває шлях до спільних закупівель, – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона також підкреслила, що основою співпраці між ЄС і Великою Британією залишаються саме люди. Фон дер Ляєн нагадала про рішення Британії знову приєднатися до програми Erasmus+.

– Це дозволить новому поколінню знову жити й навчатися в країнах одне одного. І це створить дружбу, яка триватиме все життя, – додала очільниця Єврокомісії.

Допомога Україні стане більш ефективною

Фон дер Ляєн також підкреслила, що до програм ЄС з переозброєння можуть долучитися й інші держави, які не входять до складу Союзу. Зокрема, йдеться про Україну.

– Це створює умови для більш ефективної та скоординованої підтримки України. Йдеться як про колективні закупівлі озброєння для передачі Києву, так і про прямі інвестиції в український оборонно-промисловий сектор, – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії також зазначила, що і ЄС, і Велика Британія залишаються одностайними у прагненні домогтися повного й безумовного припинення війни, яку розв’язала Росія. Обидві сторони, за її словами, виступають за “рішучий і справедливий мир” для України.

У свою чергу, голова Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта наголосив, що нова угода між ЄС та Великою Британією також посилить обороноздатність НАТО.

– Наше партнерство зміцнить європейський внесок в Альянс і сприятиме концентрації на спільних стратегічних пріоритетах. Це напрям, в якому ми будемо рухатися після цього вдалого саміту. Він лише перший з багатьох – ми домовилися зустрічатися щорічно, – сказав Кошта.

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