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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЄС запропонує G7 знизити ціну на російську нафту до $50 за барель

нафта видобуток
Фото: Unsplash

Цього тижня Європейський Союз запропонує міністрам фінансів G7 (Групі семи) знизити поточну цінову межу з $60 до $50 за барель на російську нафту, що транспортується морем.

Про це заявив європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

ЄС запропонує G7 знизити ціни на нафту РФ

Домбровскіс не назвав рівень, до якого Європейський Союз планує знизити цінову межу на російську нафту.

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Проте посадовці ЄС, які знайомі з перебігом переговорів, стверджують, що розглядається зниження ціни до $50 за барель.

Водночас Домбровскіс зазначив, що має наміри винести таку пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7 в Канаді цього тижня.

За його словами, це питання, яке підіймається з боку Єврокомісії у рамках 18 пакету санкцій проти Росії.

Він висловив очікування, що інші партнери G7 виявлять інтерес до цього питання, тому будуть певні дискусії.

Як відомо, до G7 (Групи семи) входять США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Крім цього, у зустрічах міністрів фінансів G7 беруть участь Європейська комісія та глава міністрів фінансів єврозони.

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нафта видобуток

Джерело: Reuters
G7, Європейський Союз, Війна в Україні, нафта, ціни на нафту
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