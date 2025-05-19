Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це ексклюзивно повідомили в інформаційному телемарафоні Єдині новини. Деталей розмови наразі немає, зазначають в ефірі.

Розмова Зеленського з Трампом

Речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу підтвердила плани Трампа провести розмову з Путіним о 10:00 за Вашингтоном або о 17:00 за київським часом.

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За її словами, Трамп планує зателефонувати президенту України, коли ця розмова завершиться.

– Я не хочу випереджати ці дуже важливі розмови. Звичайно, ви почуєте (деталі, – Ред.) від президента або від мене після того, як ці розмови завершаться, – стверджує речниця Білого дому.

Левітт відповіла на уточнювальне запитання про мету цих розмов. За її словами, Трамп досить чітко висловив своє ставлення до України та Росії.

Речниця Білого дому стверджує, що президент США хоче закінчення війни.

На питання про зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Римі Левітт зазначила, що це була гарна та продуктивна зустріч.

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