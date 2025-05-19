ЗС Румунії дозволили збивати російські дрони, що порушують повітряний простір

Іліє Боложан, тимчасовий президент Румунії підписав закон, що суттєво розширює повноваження національної армії у сфері повітряної безпеки.

Про це повідомляє Digi24.

Президент Румунії підписав закон, що дозволяє збивати безпілотники

Новий документ, ухвалений парламентом, дозволяє збройним силам відкривати вогонь по безпілотниках, які проникають у повітряний простір країни без дозволу.

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Закон також регламентує порядок виконання військових місій та операцій у мирний час на території Румунії.

Його розробили на тлі низки інцидентів, коли російські бойові БПЛА, що атакували південні райони Одещини, перетинали румунський кордон.

Парламент схвалив документ остаточно у лютому 2025 року. Хоча ультраправі політичні сили намагались оскаржити його у Конституційному суді, їхні спроби не дали результату.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 квітня російські війська запустили кілька хвиль безпілотників по цивільних об’єктах та об’єктах портової інфраструктури Україні.

Один із дронів на короткий час порушив повітряний простір Румунії.

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