ЗС Румунії дозволили збивати російські дрони, що порушують повітряний простір
Іліє Боложан, тимчасовий президент Румунії підписав закон, що суттєво розширює повноваження національної армії у сфері повітряної безпеки.
Про це повідомляє Digi24.
Президент Румунії підписав закон, що дозволяє збивати безпілотники
Новий документ, ухвалений парламентом, дозволяє збройним силам відкривати вогонь по безпілотниках, які проникають у повітряний простір країни без дозволу.
Закон також регламентує порядок виконання військових місій та операцій у мирний час на території Румунії.
Його розробили на тлі низки інцидентів, коли російські бойові БПЛА, що атакували південні райони Одещини, перетинали румунський кордон.
Парламент схвалив документ остаточно у лютому 2025 року. Хоча ультраправі політичні сили намагались оскаржити його у Конституційному суді, їхні спроби не дали результату.
Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 квітня російські війська запустили кілька хвиль безпілотників по цивільних об’єктах та об’єктах портової інфраструктури Україні.
Один із дронів на короткий час порушив повітряний простір Румунії.