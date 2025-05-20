Чеська ініціатива: цього року Україна отримає ще 400 тис. снарядів

У 2025 році Україна отримає додатково 400 тис. снарядів від Чехії в рамках чеської ініціативи. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з главою уряду Чехії Петром Фіалою.

Військова допомога від Чехії для України

Шмигаль нагадав, що впродовж 2024 року Україна вже отримала близько 1,5 млн снарядів різного калібру в межах чеської ініціативи. У 2025 році Чехія надасть ще 400 тис. одиниць боєприпасів.

Глава українського уряду повідомив про збільшення Чехією щорічної фінансової підтримки до $43 млн. З 2022 року загальний обсяг військової допомоги Україні з боку Чехії становить приблизно $900 млн.

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Прем’єр-міністри обговорили можливості розширення допомоги Україні – військової, економічної, фінансової та гуманітарної.

– Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16, – зазначив Шмигаль.

Також сторони дійшли згоди щодо активізації двосторонньої торгівлі та розширення партнерства в таких сферах, як енергетика, агропромисловість, транспорт, медицина та відбудова інфраструктури.

Що відомо про чеську ініціативу

У лютому 2024 року уряд Чехії оголосив, що знайшов джерела постачання сотень тисяч снарядів для України у країні за межами Європейського Союзу. Зокрема, було знайдено 500 тис. боєприпасів калібру 155 мм і ще 300 тис. калібру 122 мм.

Згодом Чехія повідомила, що в рамках проєкту вдалося зібрати понад мільйон снарядів. До закупівлі боєприпасів для України приєдналося майже 20 країн, серед яких Канада, Німеччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія та Словенія.

Постачання боєприпасів у межах чеської ініціативи розпочалося у червні 2024 року. За даними чеського уряду, за рік Україна отримала близько 1,5 млн снарядів, третина з яких – калібру 155 мм.

Чехія підтвердила свою готовність продовжити закупівлю боєприпасів для потреб українських військових і в 2025 році.

Фото: Денис Шмигаль

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