Іран відкинув вимогу США щодо нульового збагачення урану

Ядерні переговори між Іраном і США не матимуть результату, якщо Вашингтон і надалі наполягатиме, щоб Тегеран повністю відмовився від збагачення урану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Ірану Маджида Тахтраванчі.

Ядерні переговори Ірану та США зайшли в глухий кут

За його словами, переговори зі США “ні до чого не приведуть”, якщо Вашингтон наполягатиме на тому, щоб Тегеран припинив діяльність зі збагачення урану.

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Перед тим спецпосланник президента США Стів Віткофф повторив позицію Дональда Трампа про те, що будь-яка нова угода має передбачати утримання від збагачення як можливого шляху до розробки ядерної бомби.

На це у Тегерані заявили, що їхня ядерна енергетична програма має суто мирні цілі.

– Наша позиція щодо збагачення урану чітка, і ми неодноразово заявляли, що це національне досягнення, від якого ми не відступимо, – наголосив Тахтраванчі.

У понеділок, 19 травня, речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Вашингтон ускладнює переговори, висловлюючи публічно умови, відмінні від тих, що обговорюються приватно під час переговорів.

П’ятий раунд переговорів між Іраном та США очікується у Римі на цих вихідних, але підтвердження ще немає, повідомив виданню іранський чиновник.

Четвертий раунд переговорів США та Іран провели 11 травня в Омані. Тоді Віткофф назвав його обнадійливим, а міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі – важким, але корисним.

Джерело : Reuters

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