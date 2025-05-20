Куди подівся Ілон Маск: чому Трамп раптово перестав згадувати про мільярдера

Ще кілька місяців тому Ілон Маск був всюди: в X (раніше Twitter), у Білому домі та у заголовках новин. Нині ж він зник з інформаційного поля.

Президент США Дональд Трамп понад місяць не згадував його на Truth Social, провідні акаунти Республіканської партії мовчать, а у Вашингтоні його ім’я прибрали з брифінгів і розсилок.

Факти ICTV розбиралися, чому найяскравіший та водночас найскандальніший представник американської техноеліти зник з політичної арени.

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Згадки Трампа про Маска

Ще взимку Дональд Трамп згадував Ілона Маска в середньому чотири рази на тиждень. Найбільше – 17 лютого, коли вийшло одразу 11 постів із його ім’ям. Проте з початку квітня – жодного. Те саме стосується й політичних акаунтів, пов’язаних із Трампом.

Зникнення Маска стало настільки відчутним, що навіть сенатор Джон Кеннеді з Луїзіани зізнався журналістам, що “сумує за ним”.

Втім, видається, що політична тиша навколо Ілона Маска пов’язана не з особистим конфліктом, а з прагматикою. Репутація Маска стрімко погіршилась: за опитуваннями Navigator Research і Data for Progress, рівень схвалення його дій впав навіть серед незалежних виборців і американців без вищої освіти. І якщо Трамп залишається привабливою фігурою для консерваторів, то Маск – усе частіше сприймається як токсичний персонаж.

Найбільш яскравим свідченням політичного спаду засновника Tesla стала суддівська кампанія у Вісконсині. Ілон Маск активно підтримував консервативного кандидата, приїжджав у штат, фінансував кампанію. Тоді демократка Сьюзан Кроуфорд запустила рекламу зі звинуваченням Маска у спробі “купити суд”. Результат – поразка республіканців із різницею у 10%.

Роль Маска у владі

На посаді керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE), Маск також уже не в центрі уваги. Хоча його команда продовжує скорочення витрат і бореться з бюрократією, в адміністрації Трампа головні теми – тарифи, бюджет, імміграція.

Офіційні акаунти Білого дому більше не публікують фото з засновником SpaceX, а його ім’я зникло з більшості повідомлень. Лише у травні його згадали в одному листі зі збору коштів у контексті кепки Gulf of America, яку приміряв мільярдер.

Втім, про Маска мовчать не всі. Демократи продовжують згадувати його у телевізійних роликах, соцмережах, у виступах. Проте вже не як головну загрозу, а як частину спільного образу небезпеки поруч з Трампом.

Попри зниження публічності, Ілон Маск зберігає вплив. Так, минулого тижня він був серед делегації техногігантів у Саудівській Аравії разом із Дональдом Трампом. І хоча його термін як спеціального урядовця завершується в травні, очікується, що він продовжить неформальний вплив і фінансування.

Джерело : Politico

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