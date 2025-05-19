Лідери ЄС поділилися деталями розмови з Трампом після його дзвінка Путіну

Лідери Італії, Німеччини, Фінляндії та президентка Європейської комісії увечері 19 травня обговорили з президентом США Дональдом Трампом його телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Світові лідери прокоментували розмову Трампа і Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму дописі у мережі X запевнив у незмінній підтримці України та у продовженні тиску на Росію для завершення розв’язаної нею війни.

– Європа й Америка тут дуже єдині: Ми будемо уважно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми домовилися про це з президентом США після його переговорів із Путіним, – наголосив Мерц.

Пізніше в його офісі уточнили, що під час розмови президент США та європейські партнери узгодили подальші кроки.

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– Вони погодилися тісно координувати переговорний процес і прагнути до проведення чергової технічної зустрічі… Європейські учасники оголосили про посилення тиску на російську сторону за допомогою санкцій, – додали у пресслужбі канцлера.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму дописі в X подякувала Трампу за “невпинні зусилля з досягнення перемир’я в Україні” та підкреслила важливість подальшої участі США в цьому процесі.

– Важливо, щоб США залишалися залученими в цей процес. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні міцного миру в Україні, – заявила фон дер Ляєн.

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що під час розмови лідери обговорили мирні переговори між Україною і Росією, припинення вогню та кроки на шляху до “справедливого і тривалого миру”.

– Важливо продовжувати тісну координацію між Сполученими Штатами та Європою. Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, – написав Стубб в X.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що світові лідери працюють над якомога швидким початком переговорів, які мають привести до припинення вогню та створення основ для справедливого і міцного миру в Україні.

– У зв’язку з цим готовність Святого Отця (Папи Лева XIV – Ред.) провести переговори у Ватикані була оцінена позитивно. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу зі встановлення миру, – додала Мелоні.

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка тривала понад дві години.

Трамп заявив, що Росія та Україна “негайно” почнуть переговори про припинення вогню. Умови для цього будуть узгоджені між двома сторонами, оскільки “вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає”.

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