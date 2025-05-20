Майже 60% американців вважають, що Трамп був недостатньо жорстким із Путіним

Більшість американських виборців вважають, що адміністрація Дональда Трампа має бути жорсткішою до Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Harvard CAPS/Harris Poll.

Трамп і підтримка України

Зазначається, що 59% опитаних вважають, що Дональд Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним і росіянами.

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Згідно із опитуванням, 66% виборців вважають, що Путін веде свої ігри, затягуючи час для США і Заходу. Водночас 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити війну.

64% виборців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни з Росією. Такої думки дотримуються виборці як демократів, так і республіканців.

Також виборців опитали щодо того, чи повинна адміністрація Трампа продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти Росії. У цьому питанні схвально виступили 62% опитаних. Підтримка серед демократів склала 71%, серед республіканців – 59% та серед незалежних – 56%.

Зазначається, що американці розділилися 50 на 50 щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.

Нагадаємо, 16 травня відбулися перші за три роки прямі переговори української та російської делегацій за посередництва Туреччини та США. Вони тривали 1 годину та 40 хвилин і завершилися домовленістю про обмін полоненими 1 000 на 1 000.

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