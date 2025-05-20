Нафта і банки: Зеленський і фон дер Ляєн обговорили деталі 18 пакету санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели розмову після затвердження Євросоюзом 17 пакета санкцій проти Росії. Вони обговорили наступну хвилю обмежень. Про це лідери повідомили у соцмережах.

Робота над 18 пакетом санкцій проти Росії триває

У вівторок, 20 травня, одразу після ухвалення нового пакета санкцій ЄС, Урсула фон дер Ляєн мала телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Вона зазначила, що робота над 18 пакетом уже триває. Він передбачає нові “болючі обмеження” для Росії.

– Настав час посилити тиск на Росію, щоб досягти припинення вогню, – наголосила фон дер Ляєн.

Зеленський подякував за введення санкцій та підкреслив важливість максимально жорсткого підходу до обмежень стосовно російського флоту танкерів, який, за його словами, забезпечує фінансування воєнних злочинів.

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Глава держави закликав блокувати фінансові та промислові схеми, що дозволяють РФ підтримувати військовий потенціал.

– Обговорили з Урсулою вже й підготовку 18 санкційного пакету Євросоюзу. Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми – це те, що найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру, – акцентував він.

У ході розмови лідери також обговорили деталі нещодавньої бесіди Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася днем раніше, 19 травня.

Нагадаємо, 20 травня Рада Європейського Союзу офіційно затвердила 17 санкційний пакет проти РФ у зв’язку з її агресією проти України. Були також введені окремі санкції за використання Росією хімічної зброї на українській території.

Рада ЄС оприлюднила інформацію про додаткові персональні обмеження, застосовані у відповідь на дестабілізаційні гібридні дії Росії проти країн-членів ЄС та їхніх партнерів. Ці санкції є частиною ширшого комплексу обмежувальних заходів, які готувалися до затвердження 20 травня.

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