РФ попереджали, що Білий дім не контролює санкційні рішення Конгресу – Рубіо

Адміністрація президента США Дональда Трампа неодноразово попереджала Росію, що не може впливати на законодавчі ініціативи Конгресу щодо запровадження нових санкцій проти РФ. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Адміністрація Трампа не контролює рішення Конгресу

– Ми не можемо контролювати діяльність Конгресу (…), і ми неодноразово попереджали про це (Росію), – наголосив він під час слухань у Сенаті у відповідь на запитання про законопроєкти щодо нових обмежувальних заходів, які зараз перебувають на розгляді американських законодавців.

Рубіо зазначив, що всі санкції, запроваджені проти Росії попередньою американською адміністрацією, залишаються чинними.

Він також підтвердив, що триває постачання зброї, раніше виділеної Сполученими Штатами для України.

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Очільник Держдепартаменту окремо наголосив: рішення щодо виділення додаткового фінансування на військову підтримку України має ухвалювати Білий дім, а не він особисто.

До цього Рубіо заявляв, що США давали Москві можливість просунутися в мирних перемовинах з Києвом, однак терпіння Вашингтона вичерпується, тож ухвалення рішення про новий раунд жорсткіших санкцій проти РФ наближається.

За словами держсекретаря, у Сенаті вже є достатньо підтримки санкційного законопроєкту, який ініціював республіканець Ліндсі Грем. Підтримки у 80 голосів сенаторів достатньо, щоб подолати можливе вето з боку президента.

Нагадаємо, раніше впливовий союзник Дональда Трампа в Сенаті, республіканець Ліндсі Грем говорив, що понад 70 його колег по верхній палаті Конгресу готові підтримати запровадження нових “розгромних” санкцій проти Росії та введення надвисоких мит проти країн, які допомагають Москві.

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